Indore news: CA से ’21 करोड़’ की ठगी, इंदौर में बना रखा था साइबर फ्रॉड का ठिकाना

Indore news: एमपी मेंग्वालियर के चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर हुई 21.05 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की जांच में इंदौर का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में कंबोडिया में बैठे अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह के भारत में सक्रिय हैंडलर पिंकेश सूर्यवंशी (मल्हारगढ़, मंदसौर) को गिरफ्तार किया है। सेल के मुताबिक ठगी की रकम में से 10 लाख रुपए सीधे पिंकेश के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। इसके बाद उसने यह रकम देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय फ्यूल खातों में पहुंचाई।