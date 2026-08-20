प्रदेश की सबसे बड़ी 21 करोड़ की ठगी में कंबोडिया कनेक्शन, मंदसौर से पकड़ा विदेशी ठगों का एजेंट पीके, 7 राज्यों में था वांटेड

ग्वालियर. चार्टर्ड एकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से हुई 21.05 करोड़ रुपये की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी के तार अब सीधे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश कंबोडिया से जुड़ गए हैं। राज्य साइबर सेल की विशेष टीम ने कंबोडियाई साइबर माफियाओं के मुख्य भारतीय एजेंट पिकेंश उर्फ पीके सूर्यवंशी (30) को मंदसौर से गिरफ्तार कर लिया है। शातिर पीके ने इंदौर में ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की आड़ में साइबर ठगी का एक हाई-टेक सेटअप जमा रखा था। सीए से ठगी गई रकम में से 10 लाख रुपये सीधे पीके के इंडसइंड बैंक के चालू खाते में पहुंचे थे, जिसकी डिजिटल कड़ियों का पीछा करते हुए पुलिस उस तक पहुंच गई। पूछताछ में पीके ने खुलासा किया कि अंतरराष्ट्रीय गैंग ने साइबर फ्रॉड के लिए ट्रेडसीबीओईयूएस नाम से एक बेहद एडवांस और फर्जी वेब पेज बना रखा था। सीए अशोक विजयवर्गीय को इसी पेज पर फर्जी शेयर ट्रेडिंग और करोड़ों का फर्जी मुनाफा दिखाया जाता था, जिसे देखकर वे निवेश करते चले गए। यह फर्जी वेब पेज कंबोडिया में बैठे मास्टरमाइंड्स द्वारा विदेश की फर्जी आइपी से संचालित होता था। ठगी की कुल रकम का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो और हवाला के जरिए कंबोडिया पहुंचता था, जबकि पीके को महज 20 हजार रुपये महीने की पगार और प्रति ट्रांजैक्शन कमीशन मिलता था।