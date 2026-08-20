Gwalior news: ‘पत्नी को कैंसर है तेरे साथ फेरे लूंगा…’, 3 साल तक STF इंस्पेक्टर ने बहलाया, केस दर्ज

पीड़ता पति से अलगाव होने की वजह से वह किराए का कमरा लेकर अलग रहती थी। आनंद 10 अक्टूबर 2022 की रात करीब 11 बजे पहली बार उसके कमरे पर आए और कहा तेरा मैटर निपटा दूंगा। रात का समय होने की वजह से उसने आनंद से जाने को कहा तो आनंद ने जाने से मना कर दिया और कहा मेरी पत्नी को कैंसर है वह कुछ ही दिनों तक जिंदा रहेगी। उसकी मौत के बाद तेरे से शादी करूंगा। यह झांसा देकर आनंद ने पीड़िता के साथ संबंध बनाए।