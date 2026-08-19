फोन पर रेकार्ड की बात, फिर म्यूजिक सिस्टम में बजाई सदमे में महिला ने खाया जहर

रामहेत का कहना है ममता ने इलाज के दौरान उसे बताया था पड़ोसी सुरेन्द्र यादव से उसकी बात होती थी। सुरेन्द्र मौहल्ले के नाते ममता का देवर भी लगता है। सुरेन्द्र फोन पर ममता से बातचीत करता था और उसको रेकार्ड करता था। सुरेन्द्र की पत्नी रेखा ने ममता को बेइज्जत करने के लिए प्लानिंग से दोनों की बात सार्वजनिक की। रेखा ने सोमवार को म्यूजिक सिस्टम घर के बाहर रखा और पति का फोन उससे अटैच कर तेज आवाज में ममता और सुरेन्द्र की बातों को पूरे मौहल्ले को सुना दिया। रेखा की इस हरकत से ममता आहत थी कुछ घंटे सदमे में रहने के बाद उसने जहर खा लिया। रामहेत ने पत्नी की मौत के लिए सुरेन्द्र, रेखा और राजपाल, विनोद और जूली को दोषी बताया है।