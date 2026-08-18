स्थापना दिवस पर यादों के आंगन में लौटा एलएनआइपीई का पुराना कारवां

स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में पूर्व छात्र वर्षों बाद अपने पुराने परिसर में पहुंचे। परिसर में कदम रखते ही प्रशिक्षण के दौरान बिताए दिन उनकी आंखों के सामने ताजा हो गए। इस अवसर पर संस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रो. अनिंदिता दास को बेस्ट टीचर अवॉर्ड प्रदान किया गया। पूर्व छात्र अरविंद राणा ने कहा कि स्थापना दिवस पर एलएनआइपीई लौटना बेहद भावुक अनुभव रहा। परिसर में आते ही प्रशिक्षण के दिनों की यादें ताजा हो गईं। उन्होंने कहा कि संस्थान ने खेल के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और मेहनत की जो सीख दी, वह आज भी उनके जीवन का हिस्सा है। पूर्व छात्र शरद ने कहा कि वर्षों बाद परिसर में लौटकर ऐसा लगा जैसे अपने घर वापस आए हों। विद्यार्थियों की लेजिम, डंबल्स और मलखंभ की प्रस्तुतियां देखकर पुराने प्रशिक्षण के दिन फिर से आंखों के सामने घूम गए।