अमानक बीज बेचकर किसान को ठगना पड़ा भारी: कंज्यूमर कोर्ट का फैसला, 45 दिन में हर्जाना चुकाए उन्नत सीड्स

ग्वालियर. गुणवत्ता के बड़े-बड़े दावों के विपरीत अमानक (घटिया) स्तर का धान बीज बेचकर मेहनत करने वाले किसान को नुकसान पहुंचाना एक बीज निर्माता कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने किसान के हक में फैसला सुनाते हुए महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उन्नत सीड्स एग्रीटेक को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। 45 दिन में किसान को हर्जाना चुकाना होगा। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह किसान को बीज की आधी राशि वापस करे और साथ ही मानसिक प्रताड़ना व कानूनी खर्च का हर्जाना भी चुकाए। मामले के अनुसार, पीड़ित किसान दीपेंद्र सिंह कौरव ने उन्नत सीड्स एग्रीटेक से धान की किस्म पीबी 1885 का बीज खरीदा था। बीज बेचते समय कंपनी ने दावा किया था कि खेत में बीज का अंकुरण कम से कम 85 प्रतिशत होगा। लेकिन जब किसान ने खेत में रोपाई की, तो मात्र 50 से 55 फीसदी बीज ही अंकुरित हुए। परेशान होकर किसान ने कृषि विभाग से शिकायत की। विभाग के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने मौके पर जाकर मुआयना किया और पंचनामा बनाया, जिसमें अंकुरण महज 50-55% ही पाया गया। कम अंकुरण से किसान को दोबारा नर्सरी तैयार करनी पड़ी, जिससे उसे भारी आर्थिक चपत लगी।