18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior news: 23 अगस्त से पहले करा लें e-KYC, चूके तो 156 रुपए किलो मिलेगा सिलेंडर

Domestic gas cylinder: घरेलू गैस कनेक्शन की ई-केवाइसी की डेडलाइन बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। इस तारीख तक केवाइसी नहीं कराने पर सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिलेगा।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Aug 18, 2026

Domestic gas cylinder: ई-केवाइसी की डेडलाइन बढ़ी (Photo Source - patrika)

Domestic gas cylinder: ई-केवाइसी की डेडलाइन बढ़ी (Photo Source - patrika)

Gwalior news: अगर आपने अभी तक अपने घरेलू गैस कनेक्शन की ई-केवाइसी नहीं कराई है, तो आपके पास एक आखिरी मौका है। सरकार ने पहले 16 अगस्त तक की डेडलाइन तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया है। यानी अब 23 अगस्त तक हर हाल में आपको अपने गैस एजेंसी पर जाकर या ऑनलाइन तरीके से ई-केवाइसी पूरी करनी होगी। जो उपभोक्ता इस तारीख तक भी केवाइसी नहीं कराएगा, उसकी रसोई का बजट बिगड़ना तय है।

ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर नहीं मिलेगा। उन्हें कमर्शियल रेट यानी 156 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस खरीदनी पड़ेगी। एक सिलेंडर की कीमत करीब 2200 रुपए से ज्यादा बैठेगी। गैस कंपनियां भी अब एक्शन मोड में है। ग्वालियर के हर उपभोक्ता के मोबाइल पर रोज मैसेज भेजे जा रहे है तुरंत केवाइसी कराएं, वरना कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा।

क्यों अटकी है 17 फीसदी केवाइसी ?

ग्वालियर-चंबल एलपीजी फेडरेशन के कॉर्डिनेटर श्यामानंद शुक्ला बताते हैं कि जिले में कुल 5.73 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इनमें से 83 फीसदी ने केवाइसी करा ली है। अभी भी करीब 97 हजार उपभोक्ता बाकी हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह है मृतक के नाम पर चल रहे कनेक्शन। जिले में कई ऐसे घर हैं, जहां कनेक्शनधारी की मौत हो चुकी है, लेकिन परिवार आज भी उसी सिलेंडर से खाना बना रहा है। अब ऐसे परिवार कनेक्शन को पत्नी या बेटे के नाम ट्रांसफर कराने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। फेडरेशन का अनुमान है कि बचे हुए 17 फीसदी में से 10 फीसदी तो ऐसे ही मामले हैं, जहां उपभोक्ता या तो दुनिया छोड़ चुका है या शहर छोड़कर कहीं और बस गया है।

इसलिए केवाइसी जरूरी

यदि परिवार में किसी व्यक्ति के नाम से कनेक्शन है और वह मृत हो जाता है, या कनेक्शन का उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन अपडेट हो जाएंगे। यदि कनेक्शन हस्तांतरित करवाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया केवाइसी से पूर्व करनी होगी। लेकिन यदि परिवार में कनेक्शनधारी व्यक्ति के अन्य परिजन के पास पहले से कनेक्शन है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

आधार और मोबाइल नंबर जरूरी

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी के लिए केवल आधार और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। पिछले दो साल से सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को केवाइसी के लिए तारीख बढ़ाई जा रही है. लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं। ऐसे में विभाग ने यह माना है कि जिन लोगों ने केवाइसी नहीं करवाई है वे कनेक्शन अस्तित्व में नहीं हैं। उनका उपयोग अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 04:32 pm

Published on:

18 Aug 2026 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior news: 23 अगस्त से पहले करा लें e-KYC, चूके तो 156 रुपए किलो मिलेगा सिलेंडर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धान के पीबी 1885 बीज में निकली खराबी -दावा 85% का, अंकुरण सिर्फ 50%: , कृषि विभाग के पंचनामे ने खोली कंपनी की पोल

selling
ग्वालियर

Gwalior News: महिला को इंस्टाग्राम पर विज्ञापन क्लिक करना पड़ा महंगा, खाते से उड़े 98000 रुपए

cyber fraud instagram ad scam woman lost 98 thousand
ग्वालियर

सिंधिया घराना संपत्ति विवाद: समझौते में आई अड़चन, राजे मौसियों पर पलटवार…

Scindia Family Property Dispute
ग्वालियर

कब चलेंगी 100 ई-बसें ! पीएम ई-बस योजना में पिछड़ा एमपी का ग्वालियर शहर, 3 महानगरों में ट्रायल भी शुरु

E-buses: पीएम ई बस सेवा (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

Gwalior news: जोड़ रखे थे ‘लाड़ली बहना’ के पैसे, साइबर ठगों ने मिनटों में निकाले 50 हजार

Cyber ​​fraud: नंबर खोजने पर हुई ठगी (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.