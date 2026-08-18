Gwalior news: 23 अगस्त से पहले करा लें e-KYC, चूके तो 156 रुपए किलो मिलेगा सिलेंडर

ग्वालियर-चंबल एलपीजी फेडरेशन के कॉर्डिनेटर श्यामानंद शुक्ला बताते हैं कि जिले में कुल 5.73 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इनमें से 83 फीसदी ने केवाइसी करा ली है। अभी भी करीब 97 हजार उपभोक्ता बाकी हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह है मृतक के नाम पर चल रहे कनेक्शन। जिले में कई ऐसे घर हैं, जहां कनेक्शनधारी की मौत हो चुकी है, लेकिन परिवार आज भी उसी सिलेंडर से खाना बना रहा है। अब ऐसे परिवार कनेक्शन को पत्नी या बेटे के नाम ट्रांसफर कराने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। फेडरेशन का अनुमान है कि बचे हुए 17 फीसदी में से 10 फीसदी तो ऐसे ही मामले हैं, जहां उपभोक्ता या तो दुनिया छोड़ चुका है या शहर छोड़कर कहीं और बस गया है।