21 दिन का मेगा ब्लॉक: 40 ट्रेनें प्रभावित, शताब्दी ललितपुर से लौटेगी, मालवा व तमिलनाडु डायवर्ट

ग्वालियर . उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल अंतर्गत अगासोद स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण और यार्ड रीमॉडङ्क्षलग के चलते आगामी सितंबर और अक्टूबर महीने में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आगामी 25 सितंबर से 15 अक्टूबर (कुल 21 दिन) तक चलने वाले कार्य के कारण ग्वालियर से गुजरने वाली और अंचल के यात्रियों से जुड़ी करीब 40 प्रमुख ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने जबलपुर-निजामुद्दीन समेत कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, वहीं शताब्दी एक्सप्रेस 15 अक्टूबर को बीना-भोपाल के बजाय ललितपुर स्टेशन पर ही शार्ट-टर्मिनेट (समाप्त) होगी। इसके अलावा कई प्रीमियम ट्रेनों को डायवर्ट (वैकल्पिक मार्ग) कर चलाया जाएगा।