Gwalior News: रात 2-3 बजे के बीच दबे पांव आया बदमाश, कांच तोड़े और पेट्रोल डालकर जला दीं कार

Gwalior Car Fire: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात गोलपहाड़िया इलाके में तीन कारों में आग लगाने की घटना सामने आई है। आग में दो कारें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं, जबकि पास ही खड़ी तीसरी कार को भी नुकसान हुआ है। सीसीटीवी में एक नकाबपोश बदमाश कारों में आग लगाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने कार मालिक की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।