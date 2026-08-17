कब चलेंगी 100 ई-बसें ! पीएम ई-बस योजना में पिछड़ा एमपी का ग्वालियर शहर, 3 महानगरों में ट्रायल भी शुरु

प्रशासनिक सुस्ती, तकनीकी कारणों और कानूनी अड़चनों के चलते पहले से विलंबित प्रोजेक्ट अब और खिंचता नजर आ रहा है। पहले चरण में 60 बसें आने की उम्मीद है, जबकि कुल 100 ई-बसों का संचालन किया जाना है। इसके लिए अफसर पीथमपुर, भोपाल और इंदौर जाकर संचालन व्यवस्था का जायजा भी ले चुके हैं। कलेक्शन एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी चल रही है। अपर आयुक्त एवं पीएम ई-बस के नोडल अधिकारी मुनीष सिकरवार का कहना है, आइएसबीटी और रमौआ डिपो पर कार्य अंतिम चरण में है। काम पूरा होते ही बसें लाने की तैयारी है।