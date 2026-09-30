सरहद से पासपोर्ट तक सुरक्षा में चूक, 5 जिलों को लॉन्च पैड बनाकर हासिल की भारतीय पहचान, एजेंसियां हैरान

ग्वालियर. धर्म का चोला ओढ़कर देश की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया तंत्र को अंगूठा दिखाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी पासपोर्ट कांड ने अब राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है। मध्य प्रदेश के पांच जिलों—ग्वालियर (डबरा), भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना—को पूरी प्लानिंग के तहत लॉन्च पैड बनाया गया। इन इलाकों में बौद्ध भिक्षु (भंते) बनकर छुपे बांग्लादेशियों ने फर्जी पतों और दस्तावेजों के दम पर थोक के भाव 70 भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिए।

हैरानी की बात यह है कि इस बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए घुसपैठियों के सिंडिकेट ने देश के सुरक्षा तंत्र के हर एक पहरे को फेल कर दिया। बॉर्डर की चौकसी से लेकर पुलिस, प्रशासन, आधार , स्थानीय निकाय, खुफिया ब्यूरो (आइबी), पासपोर्ट सेवा केंद्र और एयरपोर्ट के इमिग्रेशन तक—किसी भी एजेंसी को इस गहरी साजिश की भनक तक नहीं लगी। जब तक मामला खुला, तब तक कई घुसपैठिए इन्हीं फर्जी पासपोर्टों के सहारे विदेश भी भाग चुके हैं।