ग्वालियर में स्कूल से कुछ दूरी पर भाई-बहन पर फायरिंग

Gwalior Brother Sister Firing: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने स्कूल जा रहे भाई-बहन पर फायरिंग की है, घटना जिले के बिजौला थाना क्षेत्र की है, जहां भाई-बहन स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान स्कूल से कुछ दूरी पर ही दो बाइक से आए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। किसी तरह भाई-बहन ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 6 बदमाश भाई-बहन पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।