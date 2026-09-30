30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

ग्वालियर में स्कूल से कुछ दूरी पर भाई-बहन पर फायरिंग

Brother Sister Firing: बिजौली थाना क्षेत्र की घटना, दो बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की, भाई-बहन ने भागकर बचाई जान।
less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Sep 30, 2026

gwalior firing

miscreants open fire on brother sister near school, प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-Patrika)

Gwalior Brother Sister Firing: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने स्कूल जा रहे भाई-बहन पर फायरिंग की है, घटना जिले के बिजौला थाना क्षेत्र की है, जहां भाई-बहन स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान स्कूल से कुछ दूरी पर ही दो बाइक से आए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। किसी तरह भाई-बहन ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 6 बदमाश भाई-बहन पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 03:18 pm

Published on:

30 Sept 2026 03:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में स्कूल से कुछ दूरी पर भाई-बहन पर फायरिंग

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुरवाणी का गायन करते हुए शब्द चौकी टेकनपुर से दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा पहुंची

बंदी छोड़ दिवस के धार्मिक आयोजनों के क्रम में टेकनपुर से शब्द चौकी का शुभारंभ किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरवाणी का गायन करते हुए शब्द चौकी को श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ किला तक पहुंचाया। शब्द चौकी के दौरान संगत ने गहरी श्रद्धा से शबद-कीर्तन में भाग लिया और गुरु के प्रति अपनी आस्था व समर्पण प्रकट किया।
ग्वालियर

13,600 से अधिक मरीज अस्पताल में करा रहे इको की जांच

विश्व हृदय दिवस
ग्वालियर

जीआरएमसी में एमबीबीएस में 250 हुईं सीटें, हॉस्टल पड़े कम

जीआरएमसी में बढ़ीं सीट, हॉस्टल पड़ रहे कम
ग्वालियर

Gwalior… आलू अनुसंधान केंद्र: रबी सीजन के लिए 600 क्विंटल सुपर सीड तैयार, बीमारियों से मुक्त होगी आलू की फसल

aaloo
ग्वालियर

चलती बसों में आग के बावजूद नहीं सुधरे हालात; वीडियो कोच में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

photo patrika
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.