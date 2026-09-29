40 से कम उम्र में बढ़ गया दिल का खतरा, 100 मरीजों में 14 युवा, 25 से 28 साल के दो युवा डॉक्टर भी हुए हार्ट अटैक के शिकार

ग्वालियर. विश्व हृदय दिवस पर ग्वालियर-चंबल अंचल के लिए दिल से जुड़ी एक ङ्क्षचताजनक तस्वीर सामने आई है। कभी उम्रदराज लोगों की बीमारी माने जाने वाला हार्ट अटैक अब कम उम्र के युवाओं को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। गजराराजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) के कार्डियोलॉजी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 4-5 साल में 40 वर्ष से कम उम्र के मरीजों की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। चार-पांच साल पहले कार्डियोलॉजी में आने वाले 100 मरीजों में करीब 5-6 युवा 40 वर्ष से कम उम्र के होते थे, अब यह संख्या बढ़कर 14 तक पहुंच गई है। यानी कार्डियोलॉजी में आने वाले मरीजों में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की हिस्सेदारी ढाई गुना से ज्यादा हो गई है। विशेषज्ञ इसे बदलती जीवनशैली, खानपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अन्य जोखिम कारकों से जोड़कर देख रहे हैं।