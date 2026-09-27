एसपी ऑफिस से 100 मीटर दूर दिनदहाड़े फायरिंग, बैंक एग्जीक्यूटिव पर दागे 5 राउंड

ग्वालियर। शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाकों में शामिल सिटी सेंटर में शनिवार दोपहर बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से करीब 100 मीटर दूर सालासर मॉल के पीछे पार्किंग क्षेत्र में निजी बैंक के होम लोन एग्जीक्यूटिव को निशाना बनाकर पांच राउंड फायर किए गए। गोलियां चलने से मौके पर भगदड़ मच गई। हमलावर वारदात के बाद स्कॉर्पियो और बाइक से भाग निकले। पुलिस ने मौके से दो चले हुए खोखे बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।