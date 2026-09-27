महंगी जमीन, कमजोर अर्थव्यवस्था : रियल एस्टेट की अगली दौड़ से बाहर ग्वालियर

ग्वालियर. जमीन महंगी हो रही है, कॉलोनियां फैल रही हैं और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं…फिर भी ग्वालियर देश के उन शहरों में जगह नहीं बना पाया, जहां रियल एस्टेट का अगला बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है। सवाल इसलिए बड़ा है, क्योंकि कभी देश के प्रमुख शहरों में गिने जाने वाला ग्वालियर आज रियल एस्टेट की नई दौड़ में इंदौर और भोपाल जैसे शहरों से पीछे खड़ा है। नाइट फ्रैंक इंडिया और सीआइआइ की रिपोर्ट ‘इंडियाज नेक्स्ट रियल एस्टेट मार्केट्स-2026’ में देश के 11 शहरों को अगले प्रमुख रियल एस्टेट बाजार के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें मध्यप्रदेश से इंदौर और भोपाल शामिल हैं, लेकिन ग्वालियर का नाम नहीं है। रिपोर्ट का संदेश साफ है-रियल एस्टेट की ताकत केवल जमीन की कीमत से तय नहीं होती। उसके पीछे अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग, बुनियादी ढांचा, उपभोग और निवेश की पूरी कहानी होती है।