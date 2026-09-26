टेबल टेनिस में जीवाजी विश्वविद्यालय चैंपियन

प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र चौधरी सहित अतिथियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। आयोजकों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से महाविद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है और विद्यार्थी उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होते हैं। इस अवसर पर पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. रामगोपाल आर्य, शासकीय एमएलबी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. उमाशंकर त्रिपाठी, प्रेस्टीज महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. विवेकानंद भदौरिया, शासकीय महाविद्यालय चीनोर की खेल अधिकारी अंशुरानी सहित विभिन्न महाविद्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के आयोजन में महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. पंकज आर्य की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खिलाड़ियों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त किया।