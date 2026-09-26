टेबल टेनिस में जीवाजी विश्वविद्यालय चैंपियन

जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन पुरुष प्रतियोगिता
ग्वालियर. शासकीय महाविद्यालय भितरवार में आयोजित जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीवाजी विश्वविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में जीवाजी विश्वविद्यालय ने शासकीय महाविद्यालय चीनोर की टीम को पराजित कर विजेता ट्रॉफी हासिल की। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ भितरवार एसडीएम राजीव समाधिया ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
प्रतियोगिता के फाइनल में जीवाजी विश्वविद्यालय और शासकीय महाविद्यालय चीनोर की टीमें आमने-सामने थीं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मुकाबले में जीत के लिए जोर लगाया। शुरुआती दौर से ही मुकाबला रोमांचक रहा और खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। निर्णायक मुकाबले में जीवाजी विश्वविद्यालय की टीम ने बेहतर तालमेल और प्रभावी प्रदर्शन के दम पर चीनोर कॉलेज की टीम को शिकस्त दी। जीत के साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय की टीम ने प्रतियोगिता की विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। चीनोर कॉलेज की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में जीत के लिए उत्साह नजर आया। अलग-अलग महाविद्यालयों से आए खिलाड़ियों को एक-दूसरे के खेल से सीखने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला।
प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र चौधरी सहित अतिथियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। आयोजकों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से महाविद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है और विद्यार्थी उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होते हैं। इस अवसर पर पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. रामगोपाल आर्य, शासकीय एमएलबी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. उमाशंकर त्रिपाठी, प्रेस्टीज महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. विवेकानंद भदौरिया, शासकीय महाविद्यालय चीनोर की खेल अधिकारी अंशुरानी सहित विभिन्न महाविद्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के आयोजन में महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. पंकज आर्य की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खिलाड़ियों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त किया।
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