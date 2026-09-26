छात्राओं ने अपर सचिव से पूछा- परीक्षा परिणाम समय पर क्यों नहीं आते

ग्वालियर.कॉलेजों में पढ़ाई के साथ परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति और करियर को लेकर विद्यार्थियों की परेशानियां बनी हुई हैं। शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव अनुपम राजन के सामने शासकीय कमला राजा कन्या स्वशासी महाविद्यालय और वीआरजी महाविद्यालय मुरार की छात्राओं ने इन मुद्दों को लेकर सीधे सवाल किए। छात्राओं ने पूछा कि परीक्षा परिणाम समय पर जारी क्यों नहीं होते और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में देरी से उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्राओं ने नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई और करियर के अवसरों को लेकर भी अपनी जिज्ञासाएं रखीं। अपर सचिव अनुपम राजन दोनों महाविद्यालयों के भ्रमण पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं और प्राध्यापकों से संवाद कर शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थियों की समस्याओं और कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में देरी, छात्रवृत्ति से जुड़ी प्रक्रिया और करियर काउंसिलिंग की जरूरत को प्रमुखता से उठाया। अपर सचिव ने संबंधित विषयों पर जानकारी देते हुए विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।