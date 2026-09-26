राजस्थान के उदयपुर में एमपी-छत्तीसगढ़ के दो मेडिकल स्टूडेंट की मौत, ट्रेलर से टकराई कार

Medical Students Death: मध्यप्रदेशके ग्वालियर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले दो मेडिकल स्टूडेंट की राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में दो अन्य स्टूडेंट भी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा शनिवार को देबारी-अंबेरी नेशनल हाईवे पर प्रतापनगर थाना क्षेत्र के रामदेवजी मंदिर के पास उस वक्त हुआ जब स्टूडेंट्स की तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद रॉन्ग साइड जाकर ट्रेलर से टकरा गई।