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राजस्थान के उदयपुर में एमपी-छत्तीसगढ़ के दो मेडिकल स्टूडेंट की मौत, ट्रेलर से टकराई कार

Medical Students Death: डिवाइडर से टकराकर रॉन्ग साइड पहुंची तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराई, दो स्टूडेंट की मौत, दो गंभीर घायल।
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ग्वालियर

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Shailendra Sharma

Sep 26, 2026

Medical Students Death

udaipur mp chhattisgarh medical students death car trailer accident, दुर्घटनाग्रस्त कार व जांच करती पुलिस (Source- patrika)

Medical Students Death: मध्यप्रदेशके ग्वालियर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले दो मेडिकल स्टूडेंट की राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में दो अन्य स्टूडेंट भी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा शनिवार को देबारी-अंबेरी नेशनल हाईवे पर प्रतापनगर थाना क्षेत्र के रामदेवजी मंदिर के पास उस वक्त हुआ जब स्टूडेंट्स की तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद रॉन्ग साइड जाकर ट्रेलर से टकरा गई।

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Updated on:

26 Sept 2026 06:27 pm

Published on:

26 Sept 2026 06:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / राजस्थान के उदयपुर में एमपी-छत्तीसगढ़ के दो मेडिकल स्टूडेंट की मौत, ट्रेलर से टकराई कार

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