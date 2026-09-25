Odisha family accident Nalkheda: काश… उस रात परिवार ने मान ली होती पंडित जी की बात, तो बच जाती 8 लोगों की जान!

नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर में हवन कराने वाले पंडित दीपक शर्मा ने बताया कि 18 सितंबर की रात जो श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए उनका हवन उन्होंने ही कराया था। हवन रात करीब पौने 9 बजे शुरू हुआ और रात करीब 11.30 बजे तक चला था। पंडित दीपक शर्मा के मुताबिक जब हवन खत्म हुआ तो तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उन्होंने यजमान (परिवार के सदस्यों) से नलखेड़ा में ही रात रुकने के लिए कहा था। लेकिन यजमान ने कहा कि उज्जैन की होटल में कमरे बुक हैं और वहीं पर सामान भी रखा है इसलिए वहीं जाएंगे। पंडित दीपक शर्मा ने बताया कि वो पहले भी यजमान का ऑनलाइन हवन करा चुके थे और मनोकामना पूरी होने पर यजमान परिवार के साथ हवन करने नलखेड़ा आए थे।