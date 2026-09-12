एमपी की लाड़ली बहनों के लिए अच्छी खबर, 13 सितंबर को खाते में आएंगे 1500-1500 रुपये

MP Ladli Behna Yojana Installment: मध्यप्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा लाड़ली बहनों के लिए अच्छी खबर है। लाड़ली बहना योजना की सितंबर महीने में मिलने वाली 40वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और कुछ घंटों बाद लाड़ली बहनों के खातों 1500-1500 रुपए आएंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए 1,835 करोड़ से भी ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। रविवार को आगर मालवा से सीएम मोहन यादव लाड़ली बहनों के खाते में लाड़ली बहना योजना की किस्त ट्रांसफर करेंगे।