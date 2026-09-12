एमपी में मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की अटकलें, सीएम मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल से बंद कमरे में की चर्चा

CM Mohan Yadav : एमपी में लंबे अर्से से बीजेपी की प्रदेश सरकार और संगठन में बड़े बदलावों की अटकलें लगाई जा रहीं हैं। जहां मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाना है वहीं बीजेपी में कुछ अहम पदों पर नियुक्तियां की जानी है। इसके लिए प्रदेश नेताओं का दिल्ली से लेकर भोपाल तक मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। वे प्रदेशाध्यक्ष के आवास पर जाकर व्यक्तिगत रूप से मिले। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और संगठन विषयक चर्चा हुई। बाद में सीएम मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां सेवा संकल्प अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया।