भोपाल में फिर फायरिंग से दहशत, FTL में निर्माण का विरोध करने वाले के घर चलीं 10 गोलियां

फरियादी राजा तोमर ने गोलीकांड की घटना की जानकारी रात को ही डायल 112 को दे दी थी। उनका कहना है कि पुलिस आई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने उन्हें सुबह थाने आने को कह दिया था। राजा तोमर ने आगे बताया कि हम सुबह थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि थाना प्रभारी साहब के आने के बाद ही एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। फिलहाल आवेदन देने को कह दिया। राजा तोमर का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई।