‘मेरी तबीयत गंभीर थी, हाथ फेरते ही ठीक…’, नीम करोली बाबा के पोते ने बताया रोचक किस्सा

धनंजय वर्तमान में ई-4 अरेरा कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि मध्य भारत के गर्वनर रहे भगवान सहाय और पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा सहित कई हस्तियां नीब करौरी बाबा के अनुयायी थे। जिनके बुलावे पर भोपाल आए थे। वे बताते हैं कि 1957 और 1970 में अरेरा कॉलोनी में वे दस दिन रूके थे। इसके तीन साल बाद 11 सितंबर 1973 में उन्होंने वृंदावन में देह त्यागी थी। उस समय 12 अस्थि कलश बनाए गए थे, उसमें से 11 कलश का विसर्जन किया गया था, धनन्जय बताते हैं कि उनके पिता अनेग सिंह (बाबा के बड़े पुत्र) एक कलश अपने साथ भोपाल लाए और घर पर उसे संरक्षित कर लिया। तब से परिवार की थाती की तरह यह सुरक्षित है।