एमपी में बनेंगे 6 नए एक्सप्रेस-वे, मुंबई को जोड़ेगी 8 लेन चौड़ी सड़क, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav : एमपी को मुंबई से जोड़ने 8 लेन चौड़ी सड़क बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ प्रदेश में 6 एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर के शराब कांड में सख्त कार्रवाई की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा कि कल आरोपियों के आशियाने तोड़े गए थे जबकि आज एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है।