भोपाल में VIP ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक ACP के घर चोरी, 6 लाख नकद और लाखों के जेवरात समेट ले गए चोर

बताया जा रहा है कि ACP विजय दुबे ने कुछ महीने पहले 20 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। इसमें से 6 लाख रुपये बचे हुए थे जो कि घर पर रखे थे। इसके साथ ही परिवार के पुश्तैनी जेवर, भैया, भाभी और सालियों के जेवर भी घर पर ही रखे हुए थे। ये सभी जेवरात सोने-चांदी के थे, चोर 6 लाख रुपये नकद और सारे जेवरात चुरा कर ले गए हैं। ड्यूटी खत्म कर जब ACP विजय दुबे घर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला और उन्होंने कोलार पुलिस थाने में सूचना दी। अधिकारी के घर चोरी होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित कर चोरों की तलाश में लगाई गई हैं।