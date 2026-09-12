3 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल भी एक्टिव, एमपी में बढ़ी हलचल

CM Mohan Yadav : एमपी में जहां कांग्रेस में राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर हलचल है तो भाजपा में भी अंदरखाने कई समीकरण सक्रिय हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव 3 दिन में दूसरी बार शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। वे इसके पहले 9 सितंबर को दुबई से लौटने के बाद भी दिल्ली में ठहरे थे। सीएम मोहन यादव तब 6 से 8 घंटे वहां रुके। खास बात यह है कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी बीते 15 दिनों में कई बार दिल्ली जा चुके हैं। संगठन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से उनकी अनेक मुलाकातें हो चुकी हैं।