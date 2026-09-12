अमित शाह से मिले एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय गृहमंत्री ने आवास पर की चर्चा

Amit Shah : दतिया उपचुनाव के बाद से ही प्रदेश में राजनैतिक हलचलें तेज हैं। विशेषकर बीजेपी में खासी गहमागहमी मची है। दतिया में विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद से ही प्रदेश नेताओं का दिल्ली का दौरा करने का सिलसिला शुरु हुआ जोकि अभी तक जारी है। मप्र भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में शामिल कई कद्दावर नेता बार-बार दिल्ली कूच कर रहे हैं। संगठन के वरिष्ठ नेताओं और सरकार के मंत्रियों की केंद्रीय नेतृत्व से लगातार मुलाकातें हो रहीं हैं। इसी क्रम में एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर चर्चा की। अमित शाह के अलावा डिप्टी सीएम, केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले।