‘भोपाल में बैठे नेता ही नहीं बनने देना चाहते कांग्रेस की सरकार’, कांग्रेस विधायक का बड़ा आरोप

सुसनेर विधायक भेरूसिंह परिहार ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस के भोपाल में बैठे नेता ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह राहुल भैया कार्यक्रम के लिए सुसनेर विधानसभा में आए। ब्लॉक कार्यकारिणी की, नगर कार्यकारिणी की बैठक ले रहे हैं और विधायक को ही खबर नहीं है। जब उनसे फोन पर बात की तो उनने मिलने से भी इनकार कर दिया गया। बैनर-पोस्टर से भी स्थानीय विधायक की तस्वीर गायब है, ऐसे कैसे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और कैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी? इतना ही नहीं भेरूसिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन नेताओं को राहुल भैया अपने साथ आगर से सुसनेर लेकर आए थे उन सभी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस को हराने का काम किया था।