आगर मालवा में गेहूं की बोरियों के बीच मिली सड़ी-गली लाश, एक साल से बंद पड़ा था वेयरहाउस

गेहूं की बोरियों के बीच एक व्यक्ति का शव फंसा हुआ दिखाई दिया। शव की स्थिति देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि, वो कुछ दिनों पुराना हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम्मालों ने तत्काल इसकी सूचना गोदाम मालिक को दी। गोदाम संचालक ने बिना देर किए इस संबंध में पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जांच शुरु की। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।