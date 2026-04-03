एमपी में 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को इंदौर-कोटा हाईवे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम किया। जिससे की हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम की खबर लगते ही एडिशनल एसपी, सुसनेर एसडीओपी, एसडीएम सहित सोयत पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन ग्रामीण आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े रहे। जब प्रशासनिक अधिकारियों ने आरोपी के घर पर कार्यवाही का आश्वासन दिया तब जाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया।