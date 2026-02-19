एमपी के बजट सत्र में गूंजा एक जिले का प्रशासनिक मुद्दा, विधायक ने उठाए सवाल

प्रश्न के अंतिम भाग में विधायक ने कार्यस्थल पर मादक पदार्थों के सेवन का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि ऐसे कितने अधिकारी या कर्मचारी हैं जो काम के समय नशा करते पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आगर मालवा जिले में पदस्थ दो कर्मचारी कार्यस्थल पर मादक पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए थे। उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण (नियंत्रण, वर्गीकरण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई है। (MP news)