‘उड़ता पंजाब’ की तरह ड्रग तस्करी का केंद्र बन रहा MP का ये शहर, पुलिस के काम पर उठे सवाल

क्षेत्र में इस अवैध व्यापार (Illegal Trade) का तरीका लगातार बदल रहा है। तस्कर अब केवल बाहर से माल नहीं ला रहे, बल्कि यहां निर्माण भी कर रहे हैं। हाल की पुलिस कार्रवाई में ऐसे अड्डों का भंडाफोड़ हुआ है जहां इन पदार्थों को तैयार किया जा रहा था। इस दौरान बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई है, जिसका संबंध स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ पाया गया। राजस्थान के झालावाड़, डुग, भवानीमंडी एवं मप्र की इंदौर, उज्जैन की पुलिस के साथ नारकोटिक विभाग की टीम मादक पदाथों बड़े जखीरे को पकड़कर आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल चुकी है किंतु सुसनेर पुलिस वर्षों से चल रहे कारोबार को देखकर भी अनदेखा कर रही है।