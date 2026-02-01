एमपी के 3 लोगों की गुजरात में दर्दनाक मौत, ट्रक ने कार को मारी ऐसी टक्कर सड़क पर फैल गए शव

Tragic Accident In Gujarat : मध्य प्रदेश में आगर-मालवा जिले के नलखेड़ा में पनाला गांव के रहने वाले 3 लोगों की गुजरात में एक भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। बाताया जा रहा है कि, हादसा गुजरात राज्य के बोटाद जिले के रानपुर इलाके में हुआ है, जहां ट्रक से टकराने की वजह से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादस में 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।