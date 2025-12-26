Jaipur: राजस्थान रोडवेज में अब नहीं चलेगा जुगाड़, अच्छे रूट पर ड्यूटी चाहिए तो दिखानी होगी परफॉर्मेंस

नई व्यवस्था में इन गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। मुख्यालय से ड्यूटी तय होने के कारण स्थानीय दबाव, सिफारिश और मिलीभगत की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी। प्रत्येक परिचालक के प्रदर्शन का मूल्यांकन यात्रियों की प्रतिक्रिया, टिकट बिक्री, राजस्व जमा और शिकायतों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए डिजिटल रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग सिस्टम की भी मदद ली जा रही है।