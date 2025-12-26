Panya Sepat: बेटे की मौत पर हास्य कलाकार पन्या सेपट का बड़ा आरोप, बोले- यह आत्महत्या नहीं, साजिश है

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थानी लोक व हास्य कलाकार दीपक मीणा उर्फ पन्या सेपट के बेटे की मौत के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बेटे की संदिग्ध मौत के बाद पन्या सेपट ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए गहरी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कभी आत्महत्या नहीं कर सकता था और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
दीपक मीणा ने कहा कि उनके साथ एक दर्दनाक घटना हो चुकी है। उनका बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो लोग षड्यंत्र रचकर दूसरों के बच्चों की जिंदगी खत्म कर देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लोन हर कोई जरूरत के समय लेता है। उनके बेटे ने भी लोन लिया था, लेकिन वह केवल 30-35 हजार रुपए का था, जिसे उसने चुका दिया था।
बेटे ने एक बार उन्हें इस कर्ज की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने पैसे देकर उसे चुकवा दिया था। दीपक मीणा ने कहा कि उनके सभी लोन की जानकारी भी बेटा ही रखता था, क्योंकि उन्हें इन बातों की ज्यादा समझ नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनका बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता था और इसके लिए लोन लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे लोन नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वह अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था।
दीपक मीणा का कहना है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। उन्होंने मांग की कि बेटे के दोस्तों की पूरी पृष्ठभूमि की जांच की जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनके मना करने के बावजूद पुलिस शव को ले गई। एफएसएल टीम के आने का इंतजार नहीं किया गया, जिससे उन्हें संदेह और गहरा गया।
उल्लेखनीय है कि दीपक मीणा, जिन्हें लोग उनके मंचीय नाम पन्या सेपट के नाम से ज्यादा जानते हैं, अपने 23 वर्षीय बेटे गोदीप मीणा को खोने के बाद पूरी तरह टूट चुके हैं। गोदीप मीणा ने बीते दिनों जयपुर के झोटवाड़ा इलाके के खिरणी फाटक स्थित एक होटल में फंदा लगाकर जान दे दी थी। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था।
