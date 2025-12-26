Panya Sepat: बेटे की मौत पर हास्य कलाकार पन्या सेपट का बड़ा आरोप, बोले- यह आत्महत्या नहीं, साजिश है

बेटे ने एक बार उन्हें इस कर्ज की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने पैसे देकर उसे चुकवा दिया था। दीपक मीणा ने कहा कि उनके सभी लोन की जानकारी भी बेटा ही रखता था, क्योंकि उन्हें इन बातों की ज्यादा समझ नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनका बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता था और इसके लिए लोन लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे लोन नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वह अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था।