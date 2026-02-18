Road Accident: जयपुर में 10 घंटे में 4 लोगों की हुई मौत, ट्रैक्टर और SUV ने कुचला

Jaipur Road Accident: जयपुर में झोटवाड़ा क्षेत्र का कालवाड़ रोड महज 10 घंटे में चार मौतों का गवाह बना। सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की जान चली गई। पहला हादसा तेज रफ्तार एसयूवी से हुआ, जिसमें स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दूसरा हादसा ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से हुआ, जिसमें एक महिला और एक युवक ने दम तोड़ दिया। एक हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ, जबकि दूसरे मामले में नशे में धुत ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।