JJM Scam Rajasthan: जेजेएम बिल्डिंग का ‘कमीशन काल’; जब शाम ढलते ही पोर्च में लगती थी ‘कैश वैन’

Tender Fraud: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन में अब कई खुलासे हो रहे हैं। साल 2022-2023 के दौरान इरकॉन कंपनी के फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्रों से टेंडर लेने वाली फर्मों और इंजीनियरों के बीच जल भवन स्थित जेजेएम बिल्डिंग में कमीशन का खुला खेल चलता था।

शाम 6 से 8 बजे के बीच होने वाले इस खेल को लेकर मंगलवार को एसीबी की कार्रवाई के बाद अब बिल्डिंग में सन्नाटा है। चश्मदीदों का कहना है कि जेजेएम ​बिल्डिंग में 'कैश वैन' पहुंचने के बाद फाइलें खुद चलकर गाड़ियों तक आती थी।