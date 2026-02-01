JJM Scam: टेंडरों में फर्जी सर्टिफिकेट से 960 करोड़ का घोटाला; रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल समेत 4 फरार, 9 गिरफ्तार

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के मेजर प्रोजेक्ट्स में साइट विजिट प्रमाणपत्र की बाध्यता को नियमों के विरुद्ध शामिल कर बोलीदाताओं की पहचान उजागर की गई, जिससे टेंडर पूलिंग और अप्रत्याशित ऊंचे प्रीमियम को मंजूरी मिली। इससे हजारों करोड़ रुपए के व्यापक भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है।