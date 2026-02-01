17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

जेईई मेन 2026: जयपुर के छात्रों ने किया कमाल, टॉप 10 में 9 छात्रों का दबदबा, 6 ने हासिल किए 99.99 पर्सेंटाइल से ज्यादा अंक

छह विद्यार्थियों ने 99.99 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। जबकि 23 विद्यार्थियों ने 99.90 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक हासिल किए।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Feb 17, 2026

जयपुर। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 सत्र-वन के परिणामों में एलन करियर इंस्टीट्यूट जयपुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शहर में अपना दबदबा कायम रखा है। संस्थान के विद्यार्थियों ने सिटी टॉपर के साथ ही राष्ट्रीय सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जीईएन-ईडब्ल्यूएस) में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है।

संस्थान के अनुसार जयपुर शहर के शीर्ष 10 में से 9 विद्यार्थी एलेन जयपुर से हैं। छह विद्यार्थियों ने 99.99 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। जबकि 23 विद्यार्थियों ने 99.90 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक हासिल किए।

एलेन जयपुर के केंद्र प्रमुख एवं राजस्थान जोनल प्रमुख अरुण जैन ने कहा कि विद्यार्थियों का निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन संस्थान की सुदृढ़ शैक्षणिक प्रणाली,अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन, अनुशासित अध्ययन संरचना और नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सिटी टॉपर और राष्ट्रीय सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग टॉपर देने की उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के समर्पण का प्रमाण है।

Published on:

17 Feb 2026 10:11 pm

