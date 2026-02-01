जेईई मेन 2026: जयपुर के छात्रों ने किया कमाल, टॉप 10 में 9 छात्रों का दबदबा, 6 ने हासिल किए 99.99 पर्सेंटाइल से ज्यादा अंक

एलेन जयपुर के केंद्र प्रमुख एवं राजस्थान जोनल प्रमुख अरुण जैन ने कहा कि विद्यार्थियों का निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन संस्थान की सुदृढ़ शैक्षणिक प्रणाली,अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन, अनुशासित अध्ययन संरचना और नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सिटी टॉपर और राष्ट्रीय सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग टॉपर देने की उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के समर्पण का प्रमाण है।