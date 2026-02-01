राजस्थान में बदला मौसम; तेज हवा के साथ हुई बारिश, बुधवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मंगलवार शाम को कई जगह मौसम बदल गया। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं, शाम को अचानक बादल छा गए और हवाएं चली। मौसम केन्द्र के अनुसार मंगलवार को 17 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान में सात डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक दिन का तापमान बाड़मेर में 33 डिग्री दर्ज किया गया।