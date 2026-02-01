राजस्थान के इन शहरों में जल्द आएंगी हाउसिंग बोर्ड की नई आवासीय योजनाएं, अपने घर का सपना होगा साकार

आयुक्त ने कार्यालय परिसरों की स्वच्छता, फाइलों के सुव्यवस्थित संधारण और नागरिक-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि अधिकाधिक नागरिकों का स्वयं के आवास का सपना साकार हो सके। बैठक में मण्डल सचिव गोपाल सिंह, उप सचिव डॉ. अशोक कुमार, मुख्य अभियंता टीएस मीणा, प्रतीक श्रीवास्तव, वित्तीय सलाहकार केसी कुमावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे।