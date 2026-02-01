17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इन शहरों में जल्द आएंगी हाउसिंग बोर्ड की नई आवासीय योजनाएं, अपने घर का सपना होगा साकार

Rajasthan Housing Scheme: जयपुर, झालावाड़,कोटपूतली और जोधपुर में राजस्थान आवासन मंडल की जल्द नई आवासीय योजनाएं आएंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 17, 2026

फोटो पत्रिका

जयपुर। जयपुर, झालावाड़,कोटपूतली और जोधपुर में राजस्थान आवासन मंडल की जल्द नई आवासीय योजनाएं आएंगी। इसको लेकर आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने मंगलवार को मंडल मुख्यालय में प्रस्तावित नवीन आवासीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन शहरों में समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए सुनियोजित, किफायती एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण आवासीय योजनाएं अविलंब धरातल पर लाई जाएं। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मण्डल का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि नागरिकों को सुविधायुक्त, सुरक्षित और आधुनिक मानकों पर आधारित समग्र आवासीय वातावरण प्रदान करना है।

सेवाएं हों पूरी तरह डिजिटल

बैठक के दौरान आयुक्त ने विभागीय कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के समावेश और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल देते हुए कहा कि मण्डल की सेवाओं को पूर्णतः डिजिटल बनाए जाने की कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि सामुदायिक भवनों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है, जिससे आमजन को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी।

स्वच्छता और समयबद्धता पर जोर

आयुक्त ने कार्यालय परिसरों की स्वच्छता, फाइलों के सुव्यवस्थित संधारण और नागरिक-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि अधिकाधिक नागरिकों का स्वयं के आवास का सपना साकार हो सके। बैठक में मण्डल सचिव गोपाल सिंह, उप सचिव डॉ. अशोक कुमार, मुख्य अभियंता टीएस मीणा, प्रतीक श्रीवास्तव, वित्तीय सलाहकार केसी कुमावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 07:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इन शहरों में जल्द आएंगी हाउसिंग बोर्ड की नई आवासीय योजनाएं, अपने घर का सपना होगा साकार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में रफ्तार का कहर: SUV ने स्कूटी को उड़ाया, दो युवकों की मौत, CCTV फुटेज आया सामने

जयपुर

Students News: बैक पेपर के नाम पर छात्रों से वसूली जा रही मोटी रकम, कोई सुनने को तैयार नहीं

Students News
शिक्षा

राजस्थान विधानसभा घेराव: कांग्रेसियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, कई कार्यकर्ता हुए घायल

जयपुर

Bharat-Vistaar : सिर्फ एक क्लिक पर AI बदलेगा किसानों की किस्मत, शिवराज सिंह चौहान ने दिया ‘भारत विस्तार’ का तोहफा, जानें क्या मिलेंगे फायदे

Shivraj Singh Chouhan
जयपुर

Rajasthan Budget Session : 'सदन में आपा खोने का आजीवन खेद रहेगा', BJP MLA गोपाल शर्मा को क्यों जारी करना पड़ा भावुक संदेश?

gopal sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.