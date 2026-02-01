जयपुर में रफ्तार का कहर: SUV ने स्कूटी को उड़ाया, दो युवकों की मौत, CCTV फुटेज आया सामने

जयपुर। राजधानी जयपुर में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में कांटा चौराहे पर सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आरोपी चालक की तलाश जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।