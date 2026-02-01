जयपुर में रफ्तार का कहर: SUV ने स्कूटी को उड़ाया, दो युवकों की मौत, CCTV फुटेज आया सामने

फोटो-CCTV फुटेज का स्क्रीनशॉट
जयपुर। राजधानी जयपुर में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में कांटा चौराहे पर सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आरोपी चालक की तलाश जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक, नीमकाथाना (सीकर) निवासी मोहित (23) और कुम्हेर (भरतपुर) निवासी वीरेंद्र (40) सोमवार रात खाना खाने के लिए स्कूटी पर सवार होकर घर से निकले थे। इसी दौरान कांटा चौराहे पर पीछे से आई तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में मोहित और वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसयूवी और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार मोहित और वीरेंद्र पांच्यावाला सिरसी रोड पर किराये के मकान में रहते थे। मोहित पढ़ाई करता था, जबकि वीरेंद्र अपोलो फॉर्मेसी कंपनी में जॉब करता था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है
