Baran: NH-27 पर दर्दनाक हादसा, अहमदाबाद जा रहे MP के युवक की दर्दनाक मौत, एक ही परिवार के 7 लोग घायल

हादसे में दिलीप दिवाकर निवासी भिंड, मध्य प्रदेश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर छा गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।