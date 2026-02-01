कोटा से मर्डर की सुपारी लेकर बारां पहुंचे थे आरोपी, पुलिस गश्त से प्लानिंग नाकाम

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि कोतवाली थाना प्रभारी योगेश चौहान की टीम रविवार रात न्यू मोटर मार्केट, शाहाबाद रोड क्षेत्र में गश्त कर रही थी। बंद दुकानों के पास दो युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को डिटेन किया। तलाशी लेने पर विरेन्द्र सिंह रघुवंशी उर्फ बाबू बंडल (18 वर्ष 6 माह), निवासी कंसुआ कोटा के पास से एक देशी कट्टा और एक कारतूस मिला। उसके साथ मौजूद नाबालिग के कब्जे से एक देशी पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए गए। दोनों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।