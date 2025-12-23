लोगों को हंसाने वाला खुद रो पड़ा, हास्य कलाकार पन्या सेपट के बेटे का शव होटल में मिला, सुसाइड की आशंका

पुलिस जांच में सामने आया कि गोदीप ने सोमवार दोपहर करीब 3.00 बजे खिरणी फाटक स्थित होटल में चेक.इन किया था। शाम को जब उसका एक मित्र उससे मिलने घर पहुंचा और वह वहां नहीं मिला, तो वह उसे तलाशते हुए होटल तक जा पहुंचा। होटल के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई, तो होटल स्टाफ की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देख सबके होश उड़ गए, गोदीप फंदे से लटका हुआ था।