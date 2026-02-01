Rajasthan Budget 2026-27: संसाधन-संकुचित प्रदेश से रणनीतिक विकास इकोनॉमी की ओर

अनेक राज्यों में उच्च लेन-देन लागत औपचारिक ऋण और संपत्ति पंजीकरण को हतोत्साहित करती हैं। इन लागतों को घटाकर राजस्थान उद्यमिता और संपत्ति औपचारिकीकरण के लिए प्रवेश बाधाएं कम कर रहा है। यहां विकास केवल खर्च से नहीं, बल्कि विनियमन में ढील से भी संभव हो रहा है। ऋण प्रबंधन सुधार भी संस्थागत परिपक्वता को दर्शाते हैं। गारंटी रिडेम्पशन फंड और कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में निवेश यह संकेत देता है कि राज्य प्रतिक्रियात्मक उधारी के बजाय अग्रिम प्रावधान पर ध्यान दे रहा है। राज्य सरकार प्रतिभूति स्विचिंग तंत्र को अपनाना इस बात का संकेत है कि राजस्थान अब अपने बैलेंस शीट को रणनीतिक रूप से प्रबंधित कर रहा है- कुछ वैसा ही जैसे कोई कॉर्पोरेट ट्रेजरी करता है। यह उप-राष्ट्रीय राजकोषीय प्रबंधन में गुणात्मक बदलाव है। मानव पूंजी हस्तक्षेप भी गहरे पुनर्संयोजन को दर्शाते हैं। सीएम राइज कार्यक्रम और स्कूल अवसंरचना उन्नयन केवल शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि उत्पादकता सुधार हैं।