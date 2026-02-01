आपकी बात: जंगलों की निगरानी करने के लिए किस तरह के विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है?

जंगल पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। जलवायु संतुलन, जल स्रोतों की निरंतरता और मिट्टी की उर्वरता सीधे तौर पर वनों पर निर्भर करती है। इसलिए सैटेलाइट इमेज, ड्रोन सर्विलांस, जीआइएस मैपिंग और सेंसर आधारित निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है। रियल टाइम डेटा से वन विभाग को त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलती है। स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक समझ का लाभ उठाकर निगरानी को और प्रभावी बनाया जा सकता है। - डॉ. नयन प्रकाश गांधी, कोटा