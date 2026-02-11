Indian Economy: गरुड़ पर सवार भारत की वैश्विक आर्थिक उड़ान का संकेत

यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। यूरोपीय संघ एक समूह के रूप में हर वर्ष 3.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का आयातक है। भारत ने कुल 4.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक आयात वाले दुनिया के दो शक्तिशाली आर्थिक गलियारों में अपेक्षाकृत कम शुल्क बाधाओं के साथ प्रभावशाली प्रवेश किया है। पिछले वर्ष चीन के राष्ट्रपति की ओर से 'ड्रैगन-एलीफेंट' सहयोग की करते हुए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया था। भारत में हाथी का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है। चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में हाथी को राजसत्ता, सैन्य सामथ्र्य और प्रभुत्व का प्रतीक बताया गया है। हाल के वर्षों में हुए अनेक व्यापार समझौतों के साथ भारत की यह चाल वैश्विक पथ पर 'गजराज' की मस्त गति जैसी प्रतीत होती है। 'सोने की चिडिय़ा' संज्ञा वाले मौर्य और चोल काल के बाद भारत एक बार फिर देश आर्थिक वर्चस्व के केंद्र के रूप में उभर रहा है।