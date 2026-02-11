AI Job Impact: एआइ युग में नौकरियां आने-जाने का हिसाब-किताब

रिपोर्ट में एक सर्वे का जिक्र है। इसके मुताबिक, आधे से ज्यादा कारोबारी-उद्यमी (54 प्रतिशत) मानते हैं कि एआइ मौजूदा नौकरियों को मिटाएगी, लेकिन सिर्फ 24 प्रतिशत को लगता है कि वह नई नौकरियां सृजित करेगी। इसी तरह, 45 फीसदी उद्यमियों को लगता है कि उनके मुनाफे में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सिर्फ 12 प्रतिशत को लगता है कि उनके कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ेगी। इससे जो संदेश निकलता है वह यह कि एआइ की बदौलत उद्यमी लाभ की स्थिति में रहेंगे जबकि कामगार नुकसान में होंगे- और वह भी वैश्विक स्तर पर। यह बदलाव इतना घातक क्यों हो सकता है? क्योंकि एआइ सिर्फ अनुभवी कामगारों को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा नहीं है। वह नए युवाओं के सीखने और नौकरियों में ढलने की संभावना को भी आघात पहुंचा सकती है। सोचिए शुरुआती नौकरियों में युवा अक्सर कैसे काम करते हैं? वे अमूमन सरल काम करते हैं- जैसे फाइलें संभालना, संदेश पाना-भेजना, बेसिक डेटा एंट्री करना, थोड़ा बहुत रिसर्च करना, प्रस्ताव तैयार करना, हिसाब-किताब तैयार करना, कस्टमर सर्विस वाले फोन कॉल करना आदि-आदि। नए भर्ती युवा गलतियां करते हैं, सीखते हैं व धीरे-धीरे कुशल बनते हैं।