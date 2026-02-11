पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – सीमेंट की दीवार

सरकार(पिछली) तो यहां तक घोषणा कर चुकी है कि बजट की राशि ब्याज-वेतन-पेंशन के लिए भी कम पड़ती है। वेतन देने के लिए कर्ज लेने के उदाहरण भी हैं। यह हाल तो तब हैं, जब अधिकांश कर्मचारी संविदा पर हैं। पेंशन के लिए लोग चक्कर काटते रहते हैं। मुआवजे एड़ियां घिसवां देते हैं, काम निकलवाने के लिए अपने ही नौकरों को रिश्वत देनी पड़ती है। ये अपने कहां हुए? आज लोकतंत्र को ये पराए लोग-संवेदनहीनता के साथ चला रहे हैं। भारत की माटी से कोई लगाव नहीं, सेवा करने की कोई कामना नहीं है। परायापन इतना बढ़ गया है कि रिश्वत में धन कम और अस्मत ज्यादा मांगते हैं। एक-चौथाई ही ऐसे होंगे जो राष्ट्रधर्म और मूल्यों के साथ इस भीड़ में जीने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे।